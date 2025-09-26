Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz gün gittikleri bir markette sebze alışverişi yatıkları sırada yaşadıkları bir olayı bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız, markettin sebze reyonunda iyi kalite domatesin 120 TL’den satıldığını hemen yan tarafında ise 40 TL’den çürük kötü domateslerin satıldığını gördüklerini ifade ederek “Bu çürük kötü domatesin kilosu 39.90 TL’den satıldığı için insanlar çürük domates alıyorlar. Ancak anında market yetkilileri zam yaparak 45 TL’den satmaya başlıyorlar. Bu nasıl bir iş ahlakı” diyerek isyan ettiler.

İşe yaramayan çöpe gidecek derecede domatesi reyona bile konmaması gereken domatesin 40 TL’den satılırken, 10 dakika içinde 45 TL’den satılmaya başlanmasının anlamını sorgulayan vatandaşlarımız “Tüccarların gözünü para hırsı bürümüş. Ancak burada kabahat vatandaşta ve hükümet edenlerde. Zira vatandaş kazıklandığını bile bile alış-verişini sürdürüyor. Hükümet ise denetim yapmayarak vatandaşın kötü ürünlerle kazıklanmasına göz yumuyor” diyerek sözlerini tamamladılar.