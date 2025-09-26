Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde cuma günü ABD'nin New York kentinde GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile yapacağı görüşme öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, BM nezdindeki Kıbrıs görüşmelerinin tamamını Türkiye ile istişare içinde yürüttüğünü vurgulayarak, "federasyon" odaklı çözüm modelindeki dayatmaların, Ada'dan Türk askerinin çekilmesi ve Türkiye'nin garantörlüğüne son vermek için Rumlar tarafından oynanan bir oyun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin önünde 2 devletli çözüm dışında alternatif bir siyaset bulunmadığını kaydederek, "Alternatif bir siyaset yoktur. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele vardır. Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları vardır. Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti ile kurduğu her türlü ilişkiler vardır. Türkiye'yi dışlayacak, bizleri Rumlarla bir ortaklığa zorlayacak ve burayı bir Helen adasına dönüştürecek bir anlayışa tabii ki biz 'ret' cevabı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmeden resmi müzakerelere asla geçilmeyeceğini de vurguladı.

GKRY'nin son dönemlerde İsrail'den hava savunma sistemi alması sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in uluslararası alanda etkinliğini arttırıyor izlenimi vermek için boyunu aşan süreçlere girdiğini aktararak, "GKRY'nin oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır. GKRY’yi çok daha tehlikeli bir bölge haline getirmiştir. Orada (Güney Kıbrıs) bu tehlikeli süreç devam ederken 'federasyon' temelli sürecin tamamen gündemden düşmesi gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.