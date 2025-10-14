Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından barbar İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kısmi çekilmesiyle beraber yüz binlerce Filistinli, Gazze'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeye dönmeye devam ediyor. İki yıl süren zorunlu göçlerin ardından Gazze'nin kuzeyine dönen Filistinliler karşılaştıkları devasa yıkım karşısında büyük şok yaşadı. Gazzeliler, yolları bile yok edilen kentin beton yığınlarıyla kaplı sokakları arasında evlerinin bulmakta zorlandı. Ancak yine de umutlular. Topraklarından asla vazgeçmeyeceklerini belirten Filistinliler sevdiklerini ve evlerinin kalıntılarını arıyor. Bir zamanlar yuva dedikleri evlerini bulan Filistinliler ise enkazların üstüne çadırlarını kuruyor. Ancak kış mevsiminin yaklaşması ve bölgedeki koşullar işleri daha da zorlaştırıyor. Buldozerler moloz yığınlarını temizlerken Birleşmiş Milletler yetkilileri, geri dönenlerin 'derin travma' ile karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

'YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ'

Rıdvan Mahallesi'nde yıkılan evinin enkazı altında eşyalarını arayan Filistinli Suheyr el-Abesi "Evimiz bombalandıktan sonra hiçbir şeyimiz kalmadı, her şey kullanılamaz hale geldi. Bütün eşyalarımız paramparça oldu. Kış geliyor, durumumuzu nasıl idare edeceğimizi bilmiyoruz" dedi. Evinin enkazı üzerine çadır kuracağını ifade eden Abesi, "Her şeye rağmen geri döndüğümüz için sevinçliyiz. Evimiz yıkıldı ama yeniden inşa edeceğiz" diye konuştu.

'EVİMİN TAŞLARI DÜNYAYA BEDEL'

Filistinli Muhammed el-Halebi ise yıkılan evinin enkazını temizleyip, 9 kişilik ailesini barındırmak için çadır kurmaya çalıştığını söyledi. Evi yıkılan Ümmü Yusuf el-Halebi de, "İsrail'in evlerimizi yıkması, onun başarısızlığının ve korkaklığının bir göstergesidir. Her şey Gazze ve Filistin için. Önemli olan çocuklarımızın iyi olması, evlerimizi yeniden inşa edeceğiz" dedi. "Evimin taşları dünyalara bedel" diyen Mahmud Ebu Emeira, "Yaşadığımız bu acının hesabını kim verecek" diye isyan etti.