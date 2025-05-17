CTP Milletvekili Ürün Solyalı, hükümetin yasa gücünde kararname ile yaptığı mülkiyet düzenlemelerine sert tepki gösterdi.

Solyalı, yaşanması muhtemel risklere ve krize dikkat çekti, “İstatistik verilerine hakim olmadan, sektör paydaşları ve hukuki gerçekleri önüne koymadan yeni bir tasarı. İnceleyeceğiz!” dedi.

Solyalı, “Yapmış olduğumuz uyarıları zamanında dinlemeyenler, yasa içerisindeki süreleri sürekli Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatanlar, Tapu dairesinde zerre hazırlık yapmayanlar yine ortamı karmakarışık bir hale getirmeyi tasarlıyor" diye konuştu.

SOLYALI: MECLİSİ BYPASS EDEN BİR ANLAYIŞ NEYE HİZMET EDER?”

Hükümetin önce “yasa önerisi” olarak duyurduğu hazırlıkla ilgili kanun hükmünde kararname çıkararak kararı yürürlüğe koyduğu ortaya çıktı. Ürün Solyalı, “Hükümet hızını alamamış. Yabancılara mal satışı ile ilgili düzenlemeyi Yasa Gücünde Kararname ile de yürürlüğe koymuş. Mülkiyet krizi bu kadar sıcak ve can yakarken Meclisi bypass eden bir anlayış neye hizmet eder?” diye sordu.

Meclis çalıştırılmadan alınan bu kararların, mülkiyet krizini daha da derinleştireceğini belirten Solyalı, düzenlemelerin hem iç kamuoyunda hem de Güney Kıbrıs’taki hukuki süreçler bağlamında ciddi sorunlar doğuracağını vurguladı.

"YASA GÜCÜNDE DEĞİL, KRİZ GÜCÜNDE"

Solyalı, Meclis’in tamamen devre dışı bırakılarak yapılan bu köklü değişikliklerin, yürütmenin keyfiliğini ortaya koyduğunu ifade etti. Yabancıların alım haklarının katlanarak artırıldığını, yatırım alt limitlerinin düşürüldüğünü ve edinilen malların elden çıkarılmasına engel getirildiğini belirten Solyalı, “Bu düzenlemeler, kriz ortamında sorumlulukla değil, fırsatçılıkla hareket edildiğini gösteriyor” dedi.

"İNŞAAT SEKTÖRÜNÜ KURTARMAK BU YÖNTEMLE OLMAZ"

Mülkiyetle ilgili yaşanan krizin, sektörün sıkışıklığına çözüm bulma bahanesiyle daha da derinleştirildiğini savunan Solyalı, “Elde kalan malları satmak için hukuksuz bir rahatlama yaratmak, ekonomik açılım değil hukuki bir tahribattır” şeklinde konuştu.

"YABANCILARA YAP-SAT SINIRI KALKTI"

CTP’li vekil, daha önce yalnızca TC sermayesiyle ve belli bir süre sınırlamasıyla verilen yap-sat izninin artık tamamen serbest bırakıldığını, böylece yabancı sermayenin kontrolsüz şekilde piyasaya girebileceğini söyledi. “Yabancıların yap-sat yapması yasa dışıydı, şimdi bu da serbest bırakıldı. Bu hamle mülkiyetin yerli halkın elinden çıkmasını hızlandırır” uyarısında bulundu.

Güney Kıbrıs’ta süren davalar ve verilen cezalar göz önüne alındığında, bu tür ani ve kapsamlı düzenlemelerin Kıbrıs sorununu daha da karmaşıklaştıracağına dikkat çeken Solyalı, “Bu karar, Güney’in atacağı yeni diplomatik ve hukuki adımlar için zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİ YERİNE YANGINA KÖRÜKLE GİTTİLER"

Ürün Solyalı, mevcut krizin çözümünde diplomatik girişimlerin ve kriz masalarının oluşturulmasının daha doğru bir yöntem olacağını belirterek, “Bu aceleci ve denetimsiz karar, sadece mülkiyet düzenini değil, toplumsal güveni de sarsar” dedi.