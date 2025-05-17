Ülkede yabancıların apartman dairesi alma hakkı 1’den 3’e, villa alma hakkı ise 2’ye yükseltilirken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının apartman dairesi alma hakkı 3’ten 6’ya ve villa alma hakkı 3 adete çıkarıldı.

Hükümet, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kuzeyde bulunan Kıbrıslı Rum mallarını satan, üzerine inşaat yapan, pazarlayan şirket, kişi ve kurumlara açtığı davalar ve tutuklamalar devam ederken bu krize çanak tutabilecek bir adım daha attı.

Hükümet, diplomatik girişimler ve görüşme masasına davet yerine, KKTC’de yabancıların daha fazla taşınmaz almasının yolunu açacak bir karar aldı.

Hazırlanan kanun hükmünde kararnameye göre; yabancıların 1 adet olan apartman dairesi alma hakkını 3’e veya 2 villaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının apartman dairesi alma hakkı da 3'ten 6’ya veya 3 villaya çıkacak.

Yeni düzenlemeye göre, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz edinimi, Bakanlar Kurulu iznine tabi tutuldu. Satın alınabilecek taşınmazların türüne ve niteliğine göre sınırlar şu şekilde belirlendi:

Arazi alımları için üst sınır 1338 metrekare olarak belirlendi ve bu alan içerisinde sadece bir konut yapılmasına izin verildi.

Apartman dairesi alımlarında, kişi başına en fazla 3 daireye izin verildi. Ancak, KKTC vatandaşlığına sahip olanlar veya KKTC yurttaşlarına eşit hak tanıyan ülke vatandaşları için bu sayı 6 daireye kadar çıkabilecek.

Müstakil ev ve villa alımlarında, arazi büyüklüğü 3300 metrekareyi geçmemek şartıyla ikinci bir yapı veya daire yapılması yasaklandı.

Toplu konut veya site projelerinde, en fazla 2 adet iki katlı müstakil villa alımına izin verildi. Ancak vatandaşlık hakkı tanıyan ülkelerden gelenler için bu sayı 3’e çıkarıldı.

İZİN SÜRESİ VE GEÇERLİLİK ŞARTI

Yeni düzenlemeyle birlikte, satın alma izni alındıktan sonra 1 yıl içinde devir işleminin tamamlanması zorunlu hale geldi. Aksi takdirde Bakanlar Kurulu kararı kendiliğinden iptal olacak ve alınan izin geçersiz sayılacak.

Söz konusu karar, KKTC Resmî Gazetesi'nin 15 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bir süredir Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, kuzeydeki Rum malları üzerine inşaat yapan inşaat şirketlerinin sahipleri hakkında Avrupa Yakalama Emri çıkarmış, kuzeydeki Rum mallarına yapılan evleri satan emlakçılarla ilgili hapis kararları üretmişti.