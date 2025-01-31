Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun dünkü toplantısında Münür Rahvancıoğlu, Hür-İş adına asgari ücretle ilgili rakamlarla sunum yaptı.

Rahvancıoğlu, asgari ücretin hayat pahalığı oranının altında belirlenmesi halinde doğacak sıkıntılara işaret ederek, “2025 enflasyon beklentisi yüzde 35. İlk 6 ay için beklenti yüzde 16 civarındadır. Devletin rakamlarına göre, bu asgari ücret ilk 6 ayda yüzde 16 eriyecek.” dedi.

Münür Rahvancıoğlu, asgari ücrette önemli olanın alım gücü olduğunu vurgulayarak, devletin resmi verileri üzerinden yaptıkları çalışmada ciddi kayıpların ortaya çıktığını belirtti.

Rahvancıoğlu, "2011 yılı rakamlarında, 1 Ocak 2013’te belirlenen 1300 TL brüt asgari ücreti baz aldığımızda, İstatistik Kurumu’nun verilerine göre her ay eridiğini görebiliyoruz.

Kayıplar ve kazançları en son topladığımızda 10 bin 498 TL’lik bir kayıp ortaya çıkıyor. Sadece 2022 yılına baktığımızda bile bu kayıp 7 bin TL seviyesindedir" dedi.

Özellikle son yıllarda asgari ücretin yılda üç kez belirlendiğini ve hayat pahalılığı oranına göre zam yapıldığı için bazı aylarda kısmi kazanç sağlandığını belirten Rahvancıoğlu, "Bu yıl kamuya da 6 ayda bir artış öngörülüyor. Ancak 2024’te asgari ücret yalnızca iki kez belirlenecek. Daha az belirleme, daha çok erime demektir. Özellikle hayat pahalılığı oranının altında bir asgari ücret belirlenirse, geriye dönük sıkıntılar yaşanabilir" ifadelerini kullandı.