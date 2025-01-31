Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun dünkü toplantısına maaş tartışması yansıdı.

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı’nın Cumhurbaşkanı, bakanlar ve müsteşarların maaşına hayat pahalılığın yüzde 11.12 olarak yanmasına karşın asgari ücretliye bu rakamın yansımadığını söylemesi üzerine Komisyon Başkanı Tahir Serhat kendi maaşının yansıtıldığı gibi 250 bin TL olamadığını 141 bin TL olduğunu açıkladı.

“Cumhurbaşkanı Tatar'ın maaşına hayat pahalılığı oranı yansıtıldı ve maaşı ayda 300 bin TL oldu” diyen Bıçaklı, aynı şekilde bakanlar ve müsteşarların da maaşına yüzde 11.12 oranındaki hayat pahalılığının yansıtıldığını vurguladı.

Hükümetin yüzde 7.5’lik bir artış vererek çok büyük bir hata yaptığını ve bu hatanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat ise Arslan Bıçaklı’ya cevap vererek kendi maaşının basında ayda 250 bin TL olarak çıktığı fakat ayda 141 bin TL kazandığını vurguladı.

“Basında benim aylık kazancım 250 bin TL olarak yansıtıldı fakat ben şu anda ayda 141 bin TL maaş alıyorum” diyen Serhat, toplantı öncesi konuşulan her konunun masaya yatırılacağını ve buna göre bir karar verileceğini ifade etti.