Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de grup maçlarının tamamlanmasının ardından Yarı Final ve Final eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi bugün Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Gruplarını lider olarak bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup ikincisi yarı finale seri başı olarak katılırken, tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmayı kendi sahasında oynayacak. Yarı finalde başarılı olup finale kalan 8 takım arasında yapılacak karşılaşmalar sonunda 4 takım BTM 1.Lig'e yükselecek.

FİNAL MAÇLARI, MERKEZ STATLARDA

10 Ağustos Pazar günü Saat 17:15’te oynanacak olan yarı final maçları sonunda kazanan takımlar final maçları oynanacak. Gece oynanacak final maçlarının statları ise Atatürk Stadı, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mete Adanır Stadı ve Üner Berkalp Stadı olacak. Final maçları 15 Ağustos akşamı oynanacak. Final maçlarının başlama saatleri daha sonra açıklanacak.

Yarı Final ve Final eşleşmeleri şöyle:

“Pınarbaşı – Yarköy galibi Serdarlı – Pergama” galibiyle

“Doğancı – Boğaziçi galibi Tepebaşı – Gaziköy” galibiyle

“Akdoğan – Civisil Ardahan galibi Dika – Korkuteli” galibiyle

“Yedikonuk – Saka galibi Bellapais Tatlısu – Zümrütköy” galibiyle