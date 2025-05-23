Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 2024 – 2025 sezonunda 2. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.

BTM İkinci Ligde 2. hafta maçlarının programı ve yönetecek hakemler şöyle;

1.GRUP

25 Mayıs Pazar, Saat 17:30

Serhatköy SK – Gayretköy GSK, Gayretköy Sahası, Abdulah Genç

Doğancı SK – Yeddalga SK, Emek Stadı, Şahin Coşkun

Zümrütköy SK – Akçay SK, Zümrütköy Stadı, Mustafa Çukur

2.GRUP

24 Mayıs Cumartesi, Saat 17:30

Çamlıbel SKD – Göksu SD, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Ahmet Genç

Kayalar SK –Tepebaşı SK, Şampiyon Melekler Stadı, Serdar Gürpınar

Bellapais Tatlısu HOSK – Akdeniz KSD, Arkın Bellapais Stadı, Berk Bağrıkara

Saka SK (Bay)

3.GRUP

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24 Mayıs Cumartesi, Saat 17:30

Yenikent Perçinci SK – DİKA SK, Ortaköy Stadı, Abdulkadir Karadağ

Pınarbaşı ÇSK – Alayköy GSK, Pınarbaşı Stadı, İbrahim Katmer

Lefkoşa SKD – Balıkesir SK, Gönyeli Stadı, Burak Yiğit

Gaziköy SK (Bay)

4.GRUP

24 Mayıs Cumartesi, Saat 17:30

Mutluyaka HSK – Çayönü SK, Muharrem Döveç Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Yenişehir SK – Korkuteli GD, Tuzla Stadı, Serkan Özdenkci

Pergama SD – Alaniçi YSK, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Arif Malek

Akdoğan (Bay)

5. GRUP

25 Mayıs Pazar, Saat 17:30

Civisil Ardahan SK – Boğaziçi SK, Cumhuriyet Stadı, Yusuf Atlar

Serdarlı GB – 1461 İskele Trabzonspor, Serdarlı Stadı, Arif Malek

Ötüken TKOSK – Gönendere ŞSKSK, Tuzla Stadı, Cenk Aras Özfuttu

6.GRUP

24 Mayıs Cumartesi, Saat 17:30

Yedikonuk SK – Tatlısu Seracılar GSK, Emre Genç Stadı, Şahin Coşkun

25 Mayıs Pazar, Saat 17:30

Büyükkonuk SD – Ergazi GSK, Emre Genç Stadı, Emir Turalı

Kumyalı SK – Yarköy PGSK, Şht Süleyman Gül Stadı, Burak Yiğit