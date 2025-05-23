Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig’de 2024 – 2025 sezonunda 2. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı.
BTM İkinci Ligde 2. hafta maçlarının programı ve yönetecek hakemler şöyle;
1.GRUP
25 Mayıs Pazar, Saat 17:30
Serhatköy SK – Gayretköy GSK, Gayretköy Sahası, Abdulah Genç
Doğancı SK – Yeddalga SK, Emek Stadı, Şahin Coşkun
Zümrütköy SK – Akçay SK, Zümrütköy Stadı, Mustafa Çukur
2.GRUP
24 Mayıs Cumartesi, Saat 17:30
Çamlıbel SKD – Göksu SD, Mustafa Hidayet Çağlar Stadı, Ahmet Genç
Kayalar SK –Tepebaşı SK, Şampiyon Melekler Stadı, Serdar Gürpınar
Bellapais Tatlısu HOSK – Akdeniz KSD, Arkın Bellapais Stadı, Berk Bağrıkara
Saka SK (Bay)
3.GRUP
24 Mayıs Cumartesi, Saat 17:30
Yenikent Perçinci SK – DİKA SK, Ortaköy Stadı, Abdulkadir Karadağ
Pınarbaşı ÇSK – Alayköy GSK, Pınarbaşı Stadı, İbrahim Katmer
Lefkoşa SKD – Balıkesir SK, Gönyeli Stadı, Burak Yiğit
Gaziköy SK (Bay)
4.GRUP
24 Mayıs Cumartesi, Saat 17:30
Mutluyaka HSK – Çayönü SK, Muharrem Döveç Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Yenişehir SK – Korkuteli GD, Tuzla Stadı, Serkan Özdenkci
Pergama SD – Alaniçi YSK, Mustafa Taner Yalluri Stadı, Arif Malek
Akdoğan (Bay)
5. GRUP
25 Mayıs Pazar, Saat 17:30
Civisil Ardahan SK – Boğaziçi SK, Cumhuriyet Stadı, Yusuf Atlar
Serdarlı GB – 1461 İskele Trabzonspor, Serdarlı Stadı, Arif Malek
Ötüken TKOSK – Gönendere ŞSKSK, Tuzla Stadı, Cenk Aras Özfuttu
6.GRUP
24 Mayıs Cumartesi, Saat 17:30
Yedikonuk SK – Tatlısu Seracılar GSK, Emre Genç Stadı, Şahin Coşkun
25 Mayıs Pazar, Saat 17:30
Büyükkonuk SD – Ergazi GSK, Emre Genç Stadı, Emir Turalı
Kumyalı SK – Yarköy PGSK, Şht Süleyman Gül Stadı, Burak Yiğit