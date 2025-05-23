Çetinkaya Türk Spor Kulübü Urcan Vangöl Akademi geleceğe yatırımlarını sürdürürken, güçlü bir projeyi daha başlatıyor. Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Çetinkaya Türk Spor Kulübü altyapısında yer alan çocuklarımız için yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Gymac Spor Salonu ve profesyonel personal trainer hizmet sunan Pitclub işbirliğiyle, sporcu çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimini destekleyecek özel bir proje hayata geçiyor. Proje kapsamında, Pitclub’ın alanında uzman antrenörler, çocuklarımızla birebir ilgilenerek onların fiziksel kapasitelerini bilimsel yöntemlerle değerlendirecek. Her bir sporcu, kişisel özellikleri doğrultusunda özel olarak ele alınacak; antropometrik ölçümlerle gelişimleri takip edilecek ve bireysel performans analizler yapılacak. Bu projede Gymac Spor Salonu, tam donanımlı fitness salonu altyapısıyla önemli bir rol üstlenecek. Çocuklarımızın kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve denge gibi temel motor becerilerinin gelişim, uzman eğitmenler eşliğinde modern ekipmanlarla desteklenecek. Fitness temelli antrenmanlar, çocukların spora özgü beceriler kazanmasının yanı sıra sakatlanma risklerinin azaltılması ve genel sağlıklarının korunması açısından da büyük önem taşıyor. Sadece antrenmanla sınırlı kalmayacak bu proje, çocuklarımızın sporcu kimliklerini bütünsel bir yaklaşımla geliştirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, alanında uzman diyetisyenler, doktorlar ve spor psikologları belirli periyotlarla antrenmanlara davet edilerek hem çocuklara hem de ailelerine rehberlik edecek. Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak temel hedefimiz, altyapımızda yer alan genç sporcuların profesyonel spor hayatına sağlam bir adımla başlamalarını sağlamaktır. Gymac ve Pitclub işbirliğiyle oluşturulan bu yenilikçi program, genç yeteneklerimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu anlamlı yolculukta çocuklarımıza eşlik eden tüm kurum ve uzmanlara teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz.”