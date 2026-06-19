KKTC Cimnastik Federasyonu 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da, Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda, Artistik Cimnastik Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Şampiyonası gerçekleştirecek.

Cimnastik sporuna desteklerini esirgemeyen Erülkü ailesinin değerli isimleri Oktay Erülkü ve Ülgen Erülkü’nün anılarına düzenlenecek olan Artistik Cimnastik Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Şampiyonasında sporcularımız, hem derece elde etmek hem de Türkiye Şampiyonalarında ülkemizi temsil etme hakkı kazanmak için mücadele edecekler.

Oktay – Ülgen Erülkü Artistik Cimnastik Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar Şampiyonası sonrasında Küçük Kızlar kategorisinde ilk 10’a giren sporcular, Yıldız Kızlar kategorisinde ise ilk 5’e giren sporcular, 3 – 5 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da, 10 – 12 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonalarında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak.