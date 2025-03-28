Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Play-off yarı final ve Play-out 1. maçları cumartesi günü oynanacak.

Bu maçların sahaları ve saatleri de açıklandı.

Play-off yarı finalinde rakiplerine üstünlük kuran ekipler finale yükselecek. Finalde kazanan ekip ise Aslanköy ve Baf Ülkü Yurdu’nun ardından Birinci Lig’e yükselecek son takım olacak.

Play-out müsabakalarında kaybeden takımlar ise BTM 1. Lig’e veda edecek son takımlar olacak.

Program şöyle;

29 Mart Cumartesi

BTM 1. LİG PLAY-OFF

Bilal İyigün Stadı: Denizli – K. Karadeniz 61 (14.00)

Yunus Nurol Stadı: Nurol Cons. Dörtyol – Ozanköy (14.00)

BTM 1. LİG PLAY-OUT

Ortaköy Stadı: Ortaköy – German Gold A. Vuda (14.00)

Eray Vudalı Stadı: Pile – Amaara Gaziveren (14.00)