Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Play-off yarı final ve Play-out 1. maçları cumartesi günü oynanacak.
Bu maçların sahaları ve saatleri de açıklandı.
Play-off yarı finalinde rakiplerine üstünlük kuran ekipler finale yükselecek. Finalde kazanan ekip ise Aslanköy ve Baf Ülkü Yurdu’nun ardından Birinci Lig’e yükselecek son takım olacak.
Play-out müsabakalarında kaybeden takımlar ise BTM 1. Lig’e veda edecek son takımlar olacak.
Program şöyle;
29 Mart Cumartesi
BTM 1. LİG PLAY-OFF
Bilal İyigün Stadı: Denizli – K. Karadeniz 61 (14.00)
Yunus Nurol Stadı: Nurol Cons. Dörtyol – Ozanköy (14.00)
BTM 1. LİG PLAY-OUT
Ortaköy Stadı: Ortaköy – German Gold A. Vuda (14.00)
Eray Vudalı Stadı: Pile – Amaara Gaziveren (14.00)