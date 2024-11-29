Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig 3. Hafta programı ve bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Kırmızı grupta 2 maçın cumartesi 3 maçın ise Pazar günü oynanacağı 3. Haftada Beyaz Grupta ise 3 maç cumartesi 2 maç ise Pazar günü oynanacak.

KIRMIZI GRUP

30 Kasım 2024, Cumartesi

14.00 Dörtyol Yunus Nurol Stadı UG Tuzlaspor-Yenierenköy (İsmail Ercan)

10.45 Beyarmudu Mustafa Taner Yalluri Stadı Pile-Türkmenköy (Berk Bağrıkara)

1 Aralık 2024, Pazar

10.45 Geçitkale Stadı NC Dörtyol-Düzova (Cenk A.Özfuttu)

10.45 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Aslanköy-Kaplıca Karadeniz 61 (Mustafa Torun)

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı GG Akova Vuda-BT Güvercinlik (Serkan Özdenkçi)

BEYAZ GRUP

30 Kasım 2024, Cumartesi

10.45 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Karaoğlanoğlu (Mehmet V.Çelik)

10.45 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-B.Bağcıl (Cenk A.Özfuttu)

10.45 Gaziveren Hüseyin Özkorkut Stadı A.Gaziveren-Baf Ü.Yurdu (İbrahim Katmer)

1 Aralık 2024, Pazar

10.45 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı Ağırdağ Boğaz-Ortaköy (Yusuf Atlar)

10.45 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı TE Dikmen Gücü-Denizli (Burak Mandıralı)