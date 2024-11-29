AKSA Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Doğan Türk Birliği'nde Tunç Murat Behram sakatlanarak sezonu kapattı. Bu sezon 4 gole katkı koyan başarılı oyuncu son oynanan DND L. Gençler Birliği maçının henüz daha 9. dakikasında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Oyuncunun çekilen MR'ı sonucunda çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı. Haber Doğan Türk Birliği camiasında şok etkisi yaratırken Teknik Direktör Sedat Devecioğlu'nun da başarılı oyuncunun yerinin nasıl doldurulacağı noktasında kara kara düşünmeye başladığı öğrenildi.