Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 15-16 Mart 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Süleyman Bayır (Umay Group Tuzlaspor)

2 Maç: Doğuş Morkaya (Bay Therma Güvercinlik İYSK)

3 Maç: Hüseyin Turan Yeşil (Düzova GSK), Mehmet Dağal (Bay Therma Güvercinlik İYSK), Tuğhan Can Kölemenoğlu (Umay Group Tuzlaspor)

6 Maç: Gökay Alpçoğay (Umay Group Tuzlaspor)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Saldun (German Gold Akova Vuda), Alperen Kürşat Özdinç (Türkmenköy ASK), Cemal Terkan (Aslanköy GSD), Erhan Yıldıran (German Gold Akova Vuda), Gürkan Akkuş (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK), Hakan Özdemir (German Gold Akova Vuda), Halil İbrahim Sivri (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK), Levent Akçagil (Kaplıca Karadeniz 61 SK), Mustafa Seleker (Düzova GSK), Özgün Aydıntan (Yenierenköy TSK), Tufan Gençay (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)