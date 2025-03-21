Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye ikinci devrede de devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ikinci devrenin ilk 5 haftalık (Ocak-Şubat) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda 16., 17, 18., 19., 20., haftalarda belirlenen teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.

30 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 30 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 5 haftalık (16-20 haftalar) sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Lefke, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Mormenekşe, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Yalova, Mustafa Hacıali Yılmazköy, Binatlı, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Mustafa Hacıali Yılmazköy takımlarında görev yapan toplam 30 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ikinci devrenin ilk ödülleri verilecek.

SPORTS MARKET, UHLSPORT, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 25 Mart Çarşamba günü öğlen saat 12.00’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

İkinci Devre ilk 5 Hafta (16-20 haftalar)

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu

Mağusa Türk Gücü

Nazım Aktunç

Mehmet Karagil

Kadri Şener

Ersoy Sağdağ

Lefke

Hasan Topaloğlu

Hüseyin Dorak

Azmi Coşkun

Ozan Uzunoğlu

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu

Mormenekşe

Ahmet Ogan

Ertan Bulut

Doğukan Raif Tuğcu

Mustafa Özkaraman

Küçük Kaymaklı

Derviş Kolcu

Ahmet Zaifoğlu

Ahmet Gardiyanoğlu

Türk Ocağı

Bayram Dağgül

Ahmet Özkerimler

Yalova

Ercan Atasay

Tahsin İzzet Mertekçi

Ahmet Çeliker

Mustafa Hacıali Yılmazköy

Devrim İzge

Mehmet Coşar

Binatlı

Niyazi Özekmekçi

Yusuf Serçin

Aksa A2 Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler

Doğan Türk Birliği

Sezer Yücel

Ahmet Coşkun

Cenk Şekeroğlu

Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler

Küçük Kaymaklı

Hüseyin Adal

Erman Çobanoğlu

Mustafa Hacıali Yılmazköy

Kamil Yayıcı