Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim almış oldukları kararla tüm liglerde ayın başarılı antrenörleri ödüllendirmeye ikinci devrede de devam ediyor. Aksa liglerinde geride kalan ikinci devrenin ilk 5 haftalık (Ocak-Şubat) periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor. Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda 16., 17, 18., 19., 20., haftalarda belirlenen teknik direktör ve antrenörler ödüllendirilecek.
30 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALACAK
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 4 ligde 30 teknik adam ve antrenörler ödül alacak. Dernek yönetimi tarafından belirlenen 5 haftalık (16-20 haftalar) sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Lefke, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Mormenekşe, Küçük Kaymaklı, Türk Ocağı, Yalova, Mustafa Hacıali Yılmazköy, Binatlı, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Doğan Türk Birliği, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Mustafa Hacıali Yılmazköy takımlarında görev yapan toplam 30 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak. KKTFAD tarafından düzenlenen ayın başarılı antrenörleri 2024-2025 sezonun ikinci devrenin ilk ödülleri verilecek.
SPORTS MARKET, UHLSPORT, CHİNA BAZAAR SPONSORLUĞUNDA ÖDÜLLER VERİLİYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda düzenlenecek ödül töreni 25 Mart Çarşamba günü öğlen saat 12.00’da ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.
Aksa Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.
İkinci Devre ilk 5 Hafta (16-20 haftalar)
Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu
Mağusa Türk Gücü
Nazım Aktunç
Mehmet Karagil
Kadri Şener
Ersoy Sağdağ
Lefke
Hasan Topaloğlu
Hüseyin Dorak
Azmi Coşkun
Ozan Uzunoğlu
Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu
Mormenekşe
Ahmet Ogan
Ertan Bulut
Doğukan Raif Tuğcu
Mustafa Özkaraman
Küçük Kaymaklı
Derviş Kolcu
Ahmet Zaifoğlu
Ahmet Gardiyanoğlu
Türk Ocağı
Bayram Dağgül
Ahmet Özkerimler
Yalova
Ercan Atasay
Tahsin İzzet Mertekçi
Ahmet Çeliker
Mustafa Hacıali Yılmazköy
Devrim İzge
Mehmet Coşar
Binatlı
Niyazi Özekmekçi
Yusuf Serçin
Aksa A2 Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler
Doğan Türk Birliği
Sezer Yücel
Ahmet Coşkun
Cenk Şekeroğlu
Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu Gençler
Küçük Kaymaklı
Hüseyin Adal
Erman Çobanoğlu
Mustafa Hacıali Yılmazköy
Kamil Yayıcı