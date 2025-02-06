Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 1-2 Şubat 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Buğra Gökalp (Yenierenköy TSK)

1 Maç

Hamit Koç (German Gold Akova Vuda)

2 Maç

İlyas Niyazi (Girne Halk Evi SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Futbolda naklen yayınlar yeniden BRT’de Futbolda naklen yayınlar yeniden BRT’de

2 Maç:Yunus Emre Yılmaz (Yenierenköy TSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Asil Arif Ergin (Girne Halk Evi SK), Aziz Özsakallı, (Denizli SK),  Hasan Yaşınses (Ozanköy SK), Mehmet Ergün Çekiç (Nurol Cons. Dörtyol SK), Murat Şahin (German Gold Akova Vuda),Reşat Erkıvanç (Ozanköy SK), Sami Ergazi (Türkmenköy ASK), Timuçin Tansever (Ozanköy SK)