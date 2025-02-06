Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 1-2 Şubat 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
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KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
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Buğra Gökalp (Yenierenköy TSK)
1 Maç
Hamit Koç (German Gold Akova Vuda)
2 Maç
İlyas Niyazi (Girne Halk Evi SK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
2 Maç:Yunus Emre Yılmaz (Yenierenköy TSK)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Asil Arif Ergin (Girne Halk Evi SK), Aziz Özsakallı, (Denizli SK), Hasan Yaşınses (Ozanköy SK), Mehmet Ergün Çekiç (Nurol Cons. Dörtyol SK), Murat Şahin (German Gold Akova Vuda),Reşat Erkıvanç (Ozanköy SK), Sami Ergazi (Türkmenköy ASK), Timuçin Tansever (Ozanköy SK)