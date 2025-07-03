Ayaklı Gazete’ye Geçitkale bölgesinden ulaşan duyarlı vatandaşlarımız, bazı kendini bilmez kişilerin kamu malına zarar vererek kendilerini tatmin ettiğini dile getirerek, bu konuyla ilgili bazı fotoğraflar göndererek sitemlerini paylaştılar.

Kendini avcı olarak tanımlayan bazı kimselerin yollardaki işaret tabelaları başta olmak üzere fotoğrafta görüldüğü gibi köy, belde isimlerinin ve mesafelerinin olduğu tabelalara ateş ettiğini söyleyerek, bu tabelaların zarar görmesine neden olduklarını belirttiler.

“Avcı çevreye saygılı, doğayı seven insandır. Bu mudur avcılık? Bu mudur çevreye insanlara saygı?” diye sitem eden vatandaşlarımız, eline silah alan kişilerin bu şekilde etrafa zarar vermesi durumunda çevrenin yaşanmaz hale geleceğini savundular.

Bunları yapan kişilerin bu toplumun düşmanı olduğunu ifade eden bölge sakinleri, “Bu kadar zengin mi bizim ülkemiz, devletimiz? Sizin anlık zevkiniz için onlarca insan yine yeniden işe koyulmakta” diyerek milli servetin heba olduğunu sözlerine eklediler.