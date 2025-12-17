İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo'yu başkent Roma'da kabul etti. Mattei Planı kapsamında enerji, ticaret ve işbirliği başlıklarının ele alındığı görüşme, resmi gündemin yanı sıra iki lider arasındaki dikkat çekici boy farkı ile de gündeme oturdu.

Boyu 2.04 metre olan 48 yaşındaki Chapo ile 1.58 metre boyundaki Meloni'nin yan yana görüntülerinde, Meloni'nin şaşkınlığı yüz ifadesine yansıdı. Karşılaşma anları kameralara yansırken, ortaya çıkan kareler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

GAZETECİLER ZOR ANLAR YAŞADI

İki lideri aynı karede göstermek isteyen gazeteciler zor anlar yaşadı. Bazı muhabirlerin çömelerek, bazılarının ise yüzüstü yatarak fotoğraf çekmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Bu görüntüler sosyal medyada esprili yorumlara konu oldu.

BASKETBOL TUTKUNU

Bir basketbol tutkunu olduğu bilinen Chapo, 2.04 metrelik boyu nedeniyle daha önce de farklı ülkelerin liderleriyle verdiği pozlarla dikkat çekmişti.