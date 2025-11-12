Mahkeme, “Kanunsuz Ateşli Silah ve Patlayıcı Madde Tasarrufu” suçlamasıyla tutuklu bulunan zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Necdet huzurunda görülen duruşmada, davayla ilgili bulguları polis memuru Onur Gazinocu aktardı.

- 19 tabanca emare olarak alındı; çok sayıda tabanca hala aranıyor

Gazinocu, 31 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tabanca ele geçirildiğini, soruşturma kapsamında ayrıca Güney Kıbrıs menşeli iki av tüfeği fişeği bulunduğunu belirtti.

Yapılan ileri tahkikat sonucunda su kutusuna atılmış tabanca parçalarının da bulunduğunu ifade eden Gazinocu, toplam 19 adet tabancanın emare olarak alındığını, ayrıca çok sayıda silahın hala arandığını söyledi.

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda belirlenen yerlerdeki kamera görüntülerinin incelendiğinin belirten Gazinocu, zanlıların telefonlarında ise çok sayıda tabanca fotoğrafı ve mesajlaşma tespit edildiğini ifade etti.

Gazinocu, soruşturma kapsamında ayrıca son günlerde yaşanan kurşunlama olaylarıyla bir bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten Gazinocu, aranmakta olan emareler olduğu ve zanlıların serbest kalmaları halinde tahkikata etki etme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle 8 gün ek tutukluluk talep etti.

Gazinocu’nun bulguları aktarmasının ardından sanık avukatları iddia makamına sorular yöneltti.

Mahkeme, sunulan olgular ışığında zanlıların 8 gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.