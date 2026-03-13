Polis, Ercan, Lefkoşa, Gönyeli ve Girne’deki uyuşturucu operasyonlarında dört kişiyi tutukladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 11.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Narkotik Dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesiyle ülkeye giriş yapacak olan O.Ö.’nün (E-36) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada yaklaşık 300 miligram ağırlığında içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan, dün saat 20.00 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin şüpheli gördüğü Z.C.B.’nin (E-28) üzerinde de arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı ve şahıs tutuklandı.

Gönyeli’de de dün saat 20.15 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Operasyonda, A.M.’nin (E-33) tasarrufunda yaklaşık 120 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 5 bin 200 TL ve 50 Euro nakit para tespit edilerek emare alınırken, A.M. tutuklandı.

Girne’de ise dün saat 20.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından D.P.’nin (E-27) evinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı, bahse konu şahıs tutuklandı.