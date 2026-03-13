Lefkoşa’da ölümle sonuçlanan kazaya neden olan 21 yaşındaki Ahmed Altayeb Alı İdris dün mahkemeye çıkarıldı. Polis; mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 08.03.2026 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Gönyeli'de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca FV 290 plakalı salon aracı Gönyeli Çemberinden Güzelyurt istikametine dikkatsiz bir şekilde kullanan Ahmed Altayeb Alı İdris’in seyrettiği yol üzerinde sağda bulunan Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkıp orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durduğunu söyledi. Polis, kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Jumana Osman Hussein Mohammed, 21 yaşındaki Mohamed Abdalla Elamın Elnour ve 31 yaşındaki Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldıklarını kaydetti. Polis, ağır yaralanan Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa’nın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, diğer yaralıların yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındıklarını kaydetti. Polis, tedavisi tamamlanan yaralıların taburcu edilirken, sürücünün tutuklandığını açıkladı. Polis, sürücüden alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.