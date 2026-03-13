Gazimağusa-Lefkoşa eski ana yolunda araçla motosiklet çarpıştı, motsiklet sürücüsü yaralandı.Geçitkale'de ise direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan ve takla atan sürücü yaralandı.

Her iki kişi de Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa eski ana yoluda FN 946 plakalı aracı ile dikkatsiz şekilde seyreden Wolfgang Angelbert Eppenschwandtner (E-47) Hastane Yolu kavşağında, düz giden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçti. Eppenschwandtner’in, o esnada ana yolda seyreden Hamit Muhammad (E-23) yönetimindeki UK 185 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol dizinde çatlak teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

-Geçitkale'de alkollü sürücü takla attı

Alkol tesiri altındaki sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı ve üç takla atarak dere yatağında durdu.

Dün saat 23.30 sıralarında, 97 miligram alkollü içki tesiri altında olan Sermen Baradan (E-38), PN 811 plakalı aracı ile Geçitkale-Tatlısu ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında Geçitkale istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun sağına geçip çelik bariyerlere çarptıktan sonra, yoldan dışarıya çıkan Baradan'ın aracı, su kanalına düşüp, üç takla atarak, dere yatağı içerisinde tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturma devam ediyor.