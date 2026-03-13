Girne'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) bağlı Güven Park toprak yol üzerine önceki akşam saatlerinde PV 344 plakalı aracın şüpheli görülmesi üzerine polise bilgi verildi. Park halinde tespit edilen araç sürücüsü Tayfur Ateş baygın halde bulunurken, paspas üzerinde bir adet içinde uyuşturucu madde olduğu tespit edilen sigara ele geçirildi. Zanlı Ateş teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturmalar Şubesinde görevli polis memuru Levent Ekren, zanlı Tayfur Ateş'in uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan soruşturmada zanlının suçunu itiraf ettiğini söz konusu uyuşturucu maddeyi tanımadığı bir şahıstan uzun zaman önce aldığı yönünde ifade verdiğini kaydetti.

2023 YILINDA UYUŞTURUCU SUCUNDAN 6 AY HAPİS YATTI

Polis, Devlet Kimya Laboratuvar'ından temin edilen raporda Fluoro ve Peninca sentetik uyuşturucu madde tespit edildiğini kaydetti. Zanlının 18 Ocak 2023 tarihinde uyuşturucu suçundan 6 ay hapis cezası aldığına dikkati çeken polis, uygun bir teminat talebinde bulundu. Mahkeme zanlının yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 40 bin TL nakit, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 250 bin TL kefalet senedi ile serbest bırakılmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.