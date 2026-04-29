CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali, Meclis’te dün yaptığı konuşmada kamu maliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahali, “KKTC’nin şu anda içine düşürüldüğü mali dar boğaz bir konjonktürel dayatma değildir. Bu tam anlamıyla yönetsel bir iflastır” dedi.

Bütçe açıklarına ilişkin rakamlar paylaşan Şahali, “2023 yılı itibarıyla bu gerçekle en çarpıcı biçimde yüzleştik. 2023’te 519 milyon olan açık, 2024’te 9 milyar 780 milyona, 2025’te 15 milyar 233 milyona çıktı” ifadelerini kullandı. 2026 yılına girerken 25 milyarlık bütçe açığı öngörüldüğünü belirten Şahali, “Sadece Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında ödenmesi gereken borç stokumuz an itibarıyla 21 milyar 265 milyon TL’yi aşmış durumda” diye konuştu.

Mali tabloya ilişkin değerlendirmesini sürdüren Şahali, “Tam da Maliye Bakanı’nın ifade ettiği gibi ‘saldım çayıra mevlam kayıra’ tablosudur. ‘Lazım oldukça borçlanıyorum, ödeyebildiğim kadarını ödüyorum, ödeyemediğimi de deftere yazıyorum, gelen çeksin’ anlayışıdır” dedi.

Şahali, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya yönelik sorular da yönelterek, “Tüm yıllara dair kamu borç stokunu açıklama cesaretiniz var mı? Bankalara, kurumlara, belediyelere ve tarım sigortasına olan borçları açıklayacak mısınız?” sorularını sordu.

BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Meclis’te CTP Grup Başkanvekili Erkut Şahali’nin kamu borç stokunun ne kadar olduğuna ilişkin sorusuna, borçların ne zaman ödeneceğini anlatarak yanıt verdi. Berova, İhtiyat Sandığı’na olan borçların 1-2 yıl içinde, Kooperatif Merkez Bankası’na olan borçların ise 1 yıl içinde kapatılacağını söyledi.

Borçların ödenmesine ilişkin plan yapılması gerektiğini ifade eden Berova, Türkiye’den alınan kredilerin geri ödenmesi için de program açıklanması gerektiğini söyledi. Berova, “Hayalle yaşamak hayali getirir” dedi.

Berova, 2022 yılında KKTC bütçesinin 22 milyar TL olduğunu, bugün ise bu rakamın 191 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

CTP’YE BORÇ ÇAĞRISI: “PLANINIZI AÇIKLAYIN”

Berova, Şahali’nin kamu borçlarına ilişkin sorularına karşılık, CTP’nin de seçim öncesinde kendi planını ortaya koyması gerektiğini söyledi. İhtiyat Sandığı, Kooperatif Merkez Bankası ve diğer yükümlülüklerle ilgili CTP’nin nasıl bir ödeme planı öngördüğünü açıklaması gerektiğini belirten Berova, “Hayal satıyorsunuz” diyerek muhalefeti eleştirdi.

Berova, 2026 bütçesinde yer alan 25,5 milyar TL’lik açığın, doğrudan o miktarda borçlanma yapılacağı anlamına gelmediğini de söyledi. Bunun, kamu maliyesinin ulaşabileceği net borçlanma sınırını gösterdiğini belirten Berova, geçen yıl da benzer şekilde 18,5 milyar TL’lik bir çerçeve bulunduğunu ancak gerçekleşmenin 14,7 milyar TL seviyesinde kaldığını ifade etti.