Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülerek, kullanımındaki araçta ve akabinde kaldığı evde yapılan aramada yaklaşık 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde bulunan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunan 40 yaşındaki Sıdıka Tuğrul tutuklandı.

Kanunsuz sentetik cannabionid (Bonzai) alma ve tasarrufu suçundan tutuklanan Sıdıka Tuğrul dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 23 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da devriye gezen bir ekip tarafından aracıyla seyir halinde olan zanlının durdurularak, üzerinde ve aracında arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada zanlının cüzdanında bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı. Polis, aynı gün zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında da arama yapıldığını, 35 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddeyi 19 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir şahıstan 40 gram olarak 23 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu, bir kişinin arandığını açıklayarak, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.