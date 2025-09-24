FIFA, oyun kurallarında köklü bir değişim için düğmeye bastı. Penaltı vuruşlarında kural değişikliği yapılması yönünde bir adım atılacak.

Penaltıda kalecinin kurtarışında topun yönü ne olursa olsun kale vuruşu verilecek.

Bu değişiklikle, penaltı kullanırken diğer futbolcuların ceza sahası etrafına dizilmesinin ve çizgi ihlali yapanların sarı kart görmesinin de önüne geçilecek.

FIFA Başkanı Gianni Infantino konuyu, Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile görüştü ve değişim konusunda mutabık kalındı. Değişikliğin 2026-2027 sezonunda geçerli olması için Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun onayı gerekecek. Yönetmelikte yapılan yeni düzenlemeler; IFAB'ın onayından sonra devreye girebiliyor.

Öte yandan çift temas nedeniyle iptal edilen penaltı gollerine de yeni düzenleme geliyor. Oyuncunun çift teması istem dışı yapması halinde gol geçerli sayılacak. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in yıldızı Julian Alvarez'in penaltısı, benzer bir temas yüzünden geçersiz sayılmıştı.