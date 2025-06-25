Alithia’nın haberine göre, Limasol-Ay. Athanasio bölgesindeki bir birahanede dün saat 01.10’da patlama meydana geldi.

Yapılan incelemede birahanenin ön cephesindeki patlamanın, el yapımı mekanizmanın infilak ettirilmesiyle meydana geldiği belirlendi.

Limasol-Binatlı’da 77 yaşındaki kadına ait aracın ön bölümünde çıkan yangın dün sabah saat 2.20'de fark edildi. Yapılan ilk incelemeler yangının kundaklama sonucu çıktığını gösterdi.

Fileleftheros, aracı kundaklanan 77 yaşındaki kadının, daha önce fırın soygunu ve birahane kundaklaması suçlarından tutuklanan 4 çocuktan birinin büyükannesi olduğu bilgisini verdi.