1.Ligin Girne bölgesi takımlarından Lapta’da Muhittin Kara başkanlığındaki yönetim yeni sezon kadro oluşumu için çalışmalarını sürdürüyor.

Lapta yönetimi, deneyimli forvet Kaan Borova’yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Birçok takımda kiralık oynayan Kaan ile her konuda anlaşan Lapta yönetimi Doğan Türk Birliği ile de prensipte anlaştığı bildirildi.

Kaan’ı kiralık olarak kadrosuna dahil edecek olan Lapta yönetiminin bu transfer ve birkaç önemli transferi daha kısa süre içerisinde duyuracağı belirtilmekte.