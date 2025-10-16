Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA liglerinde 5’inci hafta, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Cuma ve cumartesi günleri oynanacak.

Süper Lig’de biri gündüz ikisi gece maçı olmak üzere 3 maç oynanacak. Birinci Lig’de de yine biri gündüz ikisi gece maçı olmak üzere 3 maç bugün oynanacak.

Cumartesi günü ise Süper Lig’de biri gece dördü ise gündüz olmak üzere beş maç oynanarak 5. Hafta tamamlanacak. Birinci Lig’de ise 5 maçın tümü de 15.30’da başlayacak.

BÖLGE DERBİSİ CUMARTESİ GÜNÜ

Süper Lig’de 5. Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşma yıllardır aralarında büyük bir rekabet olan iki komşu köy Mormenekşe ile Yeniboğaziçi kozlarını Cumartesi günü saat 15.30’da Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda paylaşacaklar.

Program şöyle:

17 EKİM CUMA

AKSA Süper Lig

15.30: Atatürk Stadı: Yenicami – Dumlupınar(Osman Özpaşa)

19.30: Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Mesarya (Mustafa Öztugay)

19.30: Atatürk Stadı C. B. Gençlik Gücü – Lefke (Hüseyin Eyyüpler)

AKSA Birinci Lig

15.30: Cihangir Stadı: Değirmenlik – Baf Ülkü Yurdu (Tufan Çerçioğlu)

19.30: Üner Berkalp Stadı: Binatlı – M. H. Yılmazköy (Fehim Dayı)

19.30: Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Hamitköy (Abdullah Genç)

18 EKİM CUMARTESİ

Aksa Süper Lig

15.30: Cihangir Stadı: Cihangir – Gönyeli (Burak Mandıralı)

15.30: Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Yeniboğaziçi (Turgay Misk)

15.30: M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – Çetinkaya (Ali Özer)

15.30 Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka – K. Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

19.30: Dr. F. Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Esentepe (Kerem Eran)

Aksa Birinci Lig Saat: Saat 15.30

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – Yalova (Şakir Azizoğlu)

N. Bağcıer Stadı: Düzkaya – S. Geçitkale (Hakan Ünal)

Necip H. Kartal Stadı: Maraş – Türk Ocağı (İbrahim Katmer)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – A. Kozanköy (Zekai Töre)

Osman E. Mehmet Stadı: Aslanköy - Lapta (Evren Karademir)