Polisten yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü 13.00-16.30 saatleri arasında, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından, Boğazköy-St. Hilarion Yolu’nda 2025 Tırmanma Şampiyonası’nın 3’üncü yarışı yapılacak.

Tırmanma Rallisi kapsamında belirtilen tarih ve saatler arasında, Boğazköy St. Hilarion Kavşağı ile St. Hilarion Kalesi arasında kalan yol güzergahı araç trafiğine kapatılacak, ulaşım alternatif yollardan sağlanacak.

Tırmanma Rallisi devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.