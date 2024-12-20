Derinya’daki ara bölgede bir Rum çiftçi, traktörüyle kuzey ateşkes hattını geçmesini engelleyen BM aracına zarar verdi, olay sırasında bir BM Barış Gücü askeri hafif yaralandı.

UNFICYP, ateşkes hattı yakınında tarım yapılmasının yasak olduğunu ve BM mallarına zarar verilmesinin ciddi bir suç olduğunu vurguladı.

UNFICYP Sözcüsü Alim Siddique tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Bugün erken saatlerde bir çiftçinin, Derinya yakınlarındaki ara bölge içindeki kuzey ateşkes hattını geçmesini engelleyen bir Birleşmiş Milletler aracına zarar verdi.

Ne yazık ki olay sırasında bir BM Barış Gücü askeri hafif yaralandı. BM Barış Gücü’nün güvenliğine yönelik tehditler ve BM mallarına zarar verilmesi kabul edilemez ve uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil etmektedir.”

BM “RUM ÇİFTÇİ” DİYEMEDİ Öte yandan UNFICYP Sözcüsünün yaptığı açıklamada çiftçinin ''Rum'' olduğundan bahsedilmemesi dikkatlerden kaçmadı. BM, Türk tarafı ile bir sıkıntı olduğunda özellikle 'Türk' diye bahsediyor ama mevzu Rum tarafından kaynaklı olduğunda bahsetmeyerek, “Rum çiftçi ibaresini” kullanmıyor.