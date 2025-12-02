Finans ve teknoloji alanlarında hızla yayılan blockchain teknolojisi, son yıllarda global ölçekte dikkat çeken bir dönüşümün merkezinde yer almasına rağmen, kamuoyunda hâlâ “karmaşık bir teknoloji” olarak algılanıyor.

Uzmanlara göre bu durum, teknolojinin kendisinden ziyade anlatılma biçiminden kaynaklanıyor.

MetaTerra ve Miracle Cash & More CEO’su Hakan Törehan, blockchain’in yaygın olarak zor anlaşılan bir sistem olarak görülmesinin doğru bir değerlendirme olmadığını belirterek, teknolojinin temel mantığının oldukça sade olduğunu ifade etti.

ALGI VE GERÇEK ARASINDAKİ FARK

Törehan, blockchain’in teknik terimlerle sunulması nedeniyle çoğu kişi tarafından ulaşılmaz bir teknoloji gibi düşünüldüğünü vurguladı.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde, iletişimdeki aşırı teknik yaklaşımın yanlış bir algı yarattığını söyledi.

“İnsanlar blockchain’i çok karmaşık sanıyor. Oysa karmaşık olan teknoloji değil, anlatım şekli. Basit bir mantık üzerine kurulu ve doğru ifade edildiğinde herkesin anlayabileceği bir yapıdan bahsediyoruz.” sözleriyle konuya açıklık getirdi.

BLOCKCHAİN’İN SAĞLADIĞI TEMEL FAYDALAR

Uzmanlara göre blockchain’in en önemli katkıları; işlemlerin hızını artırması, güvenli veri akışını sağlaması ve aracı ihtiyacını azaltması olarak öne çıkıyor. Bu özellikler hem finansal süreçlerde hem de kurumsal veri yönetiminde dikkate değer bir kolaylık sunuyor. Törehan, teknolojinin günlük kullanımda nasıl çalıştığını şu benzetmeyle açıkladı:

“Bugün telefonunuzdaki uygulamaların nasıl çalıştığını bilmeden kullanıyorsunuz. Blockchain de benzer şekilde arka planda işliyor; kullanıcı sadece daha hızlı ve daha güvenli bir sonuç görüyor.”

SESSİZ BİR GEÇİŞ SÜRECİ

Blockchain’in etkisinin ani bir devrim şeklinde değil, adım adım ilerleyen bir süreçle hayatın içindeki çeşitli sistemlere dahil olduğu belirtiliyor. Bu, kullanıcı deneyiminde fark edilen iyileşmelerin zamanla daha görünür hâle gelmesine neden oluyor.

Törehan, bu konuda “Blockchain bir gün hayatımıza girmeyecek; zaten girdi. Önümüzdeki dönemde kullanıcıların fark edeceği şey, sadece işlerin daha akıcı ve güvenli hale gelmesi olacak.” ifadelerini kullandı.

YANLIŞ ALGININ DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR

Fintech alanında uzun yıllardır görev yapan Törehan, blockchain’in karmaşık olarak görülmesinin doğal bir süreç olduğunu ancak doğru anlatım yöntemleriyle bu algının kırılacağını belirtiyor. “Blockchain göründüğü kadar karmaşık değil. Temel olarak oldukça basit bir mantığa dayanıyor. Hem işletmelere hem de kullanıcılara fayda sağlayan bir teknoloji. Buradaki en büyük ihtiyaç, konuyu daha anlaşılır bir dille aktarmak.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.