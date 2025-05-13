Olgaçer, yaptığı yazılı açıklamada, "Meclis’in yolsuzlukları aklama" yerine dönüştüğünü ileri sürerek, Yeşilırmak’ın dokunulmazlığının kaldırılmamasını “yargıya müdahale” olarak niteledi.

“Benzer durumda olan vatandaşlar yargılanırken, Emrah Yeşilırmak’ın meclis koruması altına alınması, yargıda çifte standarttır.” diyen BKP Eğitim Sekreteri Hikmet Olgaçer, “Emrah Yeşilırmak’ın diğer vatandaşlardan farkı ne? “ diye sordu.

Olgaçer, "UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak suçsuz olduğuna inanıyorsa yargılanmayı kendi talep etmeliydi. Bunu yapmadığına göre suçsuz olduğuna inanmıyor.” dedi.