BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tavırlarını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Genel Sekreter Salih Sonüstün ve BKP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu basın toplantısında konuşma yapan İzcan, Kıbrıs’ta barış ve federal çözüm isteyen kesimlerin farklılıklara rağmen birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

19 Ekim’de sandığa gideceklerini belirten İzcan, “Seçime, şahıslar ve partiler üzerinden bakmıyoruz. Federal çözümden yana olan adaylara destek verecek, değişimin önünü açmak için katkı sağlayacağız” dedi.

Halka “sandığa gitme” çağrısı da yapan İzzet İzcan, “gericilere”, “faşistlere” ve “ayrılıkçılara” değil federal çözüme inanan adaylara oy verilmesini istedi.

“CTP’nin adayı Tufan Erhürman’ı mı destekleyeceksiniz?” sorusu üzerine İzcan, “Görüşümüz de adaylar da ortadadır. Biz isim vermiyoruz. Statükocuların karşısında barışı savunan adayları destekleyeceğiz…” dedi.

Yine bir soru üzerine İzzet İzcan, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ve Tatar’ın politikasını savunanlarla hiçbir ortak yanları olamayacağını söyleyerek, farklılarına ve eleştirilerine rağmen Tufan Erhürman ile ortak yanları bulunduğunu belirtti.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, basın toplantısında son siyasi gelişmeleri de değerlendirdi.

KKTC’deki nüfus politikasını, seçmen sayısındaki artışı, dağıtılan arsa hak sahipliği belgelerini, tabanca ruhsatlarını, T izinleri ve istihdamları eleştiren İzcan, ülkenin uluslararası alanda “sanal bet, uyuşturucu, kara paraka aklama ve yolsuzluk merkezi” olarak anıldığını iddia etti.

İzcan, iki devletli çözüm politikasına işaret ederek, bunun arkasında esas duranın Türkiye’deki iktidar olduğunu savunarak, bu politikanın hayata geçmesinin "Kıbrıslı Türklerin sonu, belki de yeni bir savaşın başlangıcı" olacağını ileri sürdü.