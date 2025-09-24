Depremin ardından geçen yıllar içinde Gölcük, hem devletin hem de sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yoğun bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Yıkılan binaların yerine depreme dayanıklı, modern konutlar inşa edildi. Kentsel dönüşüm projeleriyle şehrin çehresi tamamen değişti. Altyapı baştan sona yenilendi, sosyal donatı alanları, parklar ve spor tesisleri ile yaşam kalitesi artırıldı. Bu süreç, sadece fiziksel bir yeniden inşa değil, aynı zamanda toplumsal bir iyileşme ve geleceğe daha umutla bakma sürecini de beraberinde getirdi.

Depreme Dirençli Kentleşme ve Gölcük Modeli

Gölcük'ün yeniden yapılanma süreci, Türkiye'deki diğer şehirler için de önemli bir "dirençli kent" modeli oluşturmuştur. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen yeni binalar, zemin etütlerine dayalı yerleşim planları ve afet toplanma alanları, olası yeni bir felakete karşı alınan önlemlerin başında gelmektedir. Kocaeli Üniversitesi'nin ilgili bölümleri ve yerel yönetimler, bu konuda ortak çalışmalar yürüterek bilimsel verileri şehir planlamasına entegre etmiştir. Gölcük'te atılan bu adımlar, deprem gerçeğiyle yaşayan tüm Kocaeli ve Türkiye için bir ders niteliğindedir. Bu model, afet yönetiminde proaktif bir yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

