ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, isim vermeden Şemsi Kazım’a hakkını helal etmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından merhum iki kardeşiyle çekilmiş fotoğrafıyla paylaşım yapan Ahmet Raşit, şu ifadeleri kullandı:

“Biri 33, diğeri 36 yaşında, hayatlarının baharında hayata veda eden kardeşlerim İmge ve Tuğberk…

Ve onca baskıya, onca haksızlığa rağmen bir şekilde hayatta kalmayı başarabilen ben…

Bizler de o şahsa hakkımızı kesinlikle helal etmiyoruz.

Bazı acılar unutulmuyor, bazı haksızlıkların hesabı da insanın vicdanında kapanmıyor.”