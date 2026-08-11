ARUN Direktörü Tolga Ahmet Raşit, isim vermeden Şemsi Kazım’a hakkını helal etmediğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından merhum iki kardeşiyle çekilmiş fotoğrafıyla paylaşım yapan Ahmet Raşit, şu ifadeleri kullandı:

Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması'nda sanatçılar eserleri üzerinde çalışıyor
Uluslararası Güzelyurt Sanat Buluşması'nda sanatçılar eserleri üzerinde çalışıyor
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“Biri 33, diğeri 36 yaşında, hayatlarının baharında hayata veda eden kardeşlerim İmge ve Tuğberk…

Ve onca baskıya, onca haksızlığa rağmen bir şekilde hayatta kalmayı başarabilen ben…

Bizler de o şahsa hakkımızı kesinlikle helal etmiyoruz.

Bazı acılar unutulmuyor, bazı haksızlıkların hesabı da insanın vicdanında kapanmıyor.”