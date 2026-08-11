Universal Bank'ın sahibi Şemsi Kazım'ın cenaze töreninde dikkat çeken bir an yaşandı.

Siyasetin tam kadro yer aldığı cenazede, iş insanı Hüseyin Tüfekçi ve Meriç Erülkü'nün içinde olduğu bir grup, imamın "Hakkınızı helal ediyor musunuz?" sorusuna "Helal etmiyoruz" diyerek karşılık verdi.

Tüfekçi ve Erülkü'nün, Şemsi Kazım'la borç alacak-verecek ilişkisi olduğu biliniyordu.

Cenazede “Helal etmiyoruz" diyen kişiler arasında yer aldığını açıklayan iş insanı Meriç Erülkü, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Erülkü, cenaze namazı sırasında imamın sorusuna yanıt verdiğini belirterek, hakkını helal etmediğini ve etmeyeceğini ifade etti. Meriç Erülkü’nün açıklaması şöyle:

“Şemsi Kazım'ın cenazesinde hakkını helal etmeyen kişilerden biriyim. Namazı kıldıracak olan hoca sordu, ben de cevap verdim. Bugüne kadar hep yasalara uydum, burada da demokratik ve dinimize uygun davrandım.

Ne dünyada ne de ahirette ona ve ona yardım eden herhangi birine hakkımı helal etmiyorum. Etmeyeceğim de.

Bu şahıs (ve yanındakiler / işbirlikçileri) yaptıklarıyla 6 yıl boyunca 2019-2025 yılları arasında bana ve aileme ızdırap çektirmiştir. Sahip olduğum her şeyi almaya kalkışmış, gücünü, parasını ve nüfuzunu kullanarak bana ve dolayısı ile aileme çok zorluklar yaşatmıştır. Onu devran döndükçe (ve sonrasında) affetmem mümkün değildir. Herşeyi elimden almayı becerememesi onu affedeceğim anlamına gelmez.

Ne şahsımın, ne ailemin, ne de hissedarı ve/veya yöneticisi olduğum herhangi bir şirketin ona, veya hissedarı olduğu herhangi bir kuruluşa/bankaya bir kuruş borcu yoktur. Bilakis alacaklı olduğum iddiamla devam eden davalarım vardır. Mahkemelere saygım sonsuzdur. Devam eden alacak davalarımla ilgili kamuya açıklama yapmam doğru olmaz.

Hakkımı helal etmediğim meselelerin sonsuza kadar takipçisi olacağımı da bu vesileyle muhataplarına duyururum.

Saygılarımla”