Meclis önündeki törende Şemsi Kazım Erkman’ın ailesi adına konuşma yapan Çiğdem Erkman, babası Şemsi Kazım Erkman'ı hayatlarının kahramanı olarak gördüklerini belirterek; onun doktor, siyasetçi, iş insanı ve ülkesine ömrünü adamış bir mücahit olduğunu ifade etti.

Babasının halkının en zor günlerinde sorumluluk almaktan çekinmediğini, doktor olarak yaraları sardığını, siyasetçi olarak topluma hizmet ettiğini ve iş insanı olarak üretim yaparak istihdam yarattığını söyleyen Erkman, en büyük mirasının onurlu yaşamayı, sözünün arkasında durmayı, çalışmadan hiçbir şeyin kıymetli olmayacağını öğretmesi olduğunu kaydetti.