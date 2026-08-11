Ülkede son dönemde artan asayiş sorunları, kadın cinayetleri, uyuşturucu trafiği ve trafik kazaları toplumda derin bir endişe yaratırken, hükümet kanadından gelen son açıklama kamuoyunda büyük tepki topladı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, sokaktaki güvenlik kaygılarına somut çözüm ve denetim mekanizmaları getirmek yerine, suçu "insan doğasının doğal bir sonucu" olarak nitelendirip Güney Kıbrıs’taki suç istatistiklerinin arkasına sığındı. Hükümetin icraat makamı olduğunu unutan bu yaklaşım, kamuoyunda "pişkinlik" olarak yorumlandı.

Arıklı, son dönemde ülkede yaşanan kriminal olaylar üzerinden hükümete ve devlete yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Dünyanın her ülkesinde kriminal olayların yaşandığını belirten Arıklı, devletlerin ve kolluk kuvvetlerinin görevinin suçları mümkün olduğunca önlemek, suç işlendiğinde ise failleri yakalayarak adalete teslim etmek olduğunu ifade etti. Erhan Arıklı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

DEVLET ŞAMAR OĞLANI DEĞİLDİR...

Dünyanın her yerinde kriminal olaylar yaşanmaktadır. Dünyanın en ileri demokratik ülkeleri bile kriminal olaylardan azade değildir.

Devletlerin ve kolluk kuvvetlerinin görevi, işlenebilecek suçları mümkün olduğunca önlemek, suç işlendiği takdirde ise failleri derhal yakalayarak adalete teslim etmektir.

Ülkemizde de her ülkede olduğu gibi hepimizi üzen kriminal vakalar yaşanmaktadır. Şükür ki polisimiz, başka ülkelerde görülmeyen bir hızda failleri yakalayıp adalete teslim etmektedir.

Ne varki ülkemizde bu tür kriminal olaylarda belli bir kesim, koro şeklinde Yabancı düşmanlığı üzerinden devlet düşmanlığı yapmakta, ülkeyi yönetenlere ağır hakaretler yağdırmaktadır.

Oysa yanıbaşımızdaki Güney Kıbrıs'a baksalar, orada bizden daha fazla kriminal olay yaşandığını göreceklerdir.

Bir kaç örnek vermeme müsaade buyurun.

2025 yılı için Güney Kıbrıs’ta 13 cinayet vakası kaydedilmiş. İstatistiki verilere göre; Güneyde geçtiğimiz yıl, 1.145 uyuşturucu suçu, 930 bina açma/hırsızlık vakası, 579 hırsızlık, 164 kundaklama ve 121 soygun vakası yaşanmış.

Ülkemizde haklı olarak çok tepki çeken kadın cinayetleri var ya. Polis verilerine göre 2020–2025 arasında Güney Kıbrıs’ta tam 17 kadın cinayeti kaydedilmiş.

Demem o ki, keşke bu tür kriminal vakalar başta bizim ülkemiz olmak üzere dünyanın hiç bir yerinde olmasa. Bilmeliyiz ki, insanın olduğu her yerde suç da var, suçlu da var.

Ama hiç ülkede suç işlendiği için devlete kin kusulmaz. Çünkü Devlet, şamar oğlanı değildir...