Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eğitimde, TC Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı Çalışma Grubu Sorumlusu Osman Arı ile Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öncül Kaangün Caner sunum yaptı.

Tarımsal mücadele uygulamalarında kullanılan makinelerin doğru ayarlanması ve ilaçların uygun dozda uygulanmasının önemine değinen uzmanlar, özellikle kalibrasyonun kalıntı risklerini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Zirai mücadele makineleri ve uygulama teknikleri üzerine uzun yıllardır çalışan, bu alanda projeler yürüten Dr. Öncül Kaangün Caner, sunumunda bitki koruma makinelerindeki teknik standartları ve doğru ekipman kullanımının sahadaki etkilerini ayrıntılı biçimde anlattı.

Pestisit sürüklenmesi, püskürtme teknikleri ve makine ayarlarında sık yapılan hatalara değinen Dr. Caner, şu ifadeleri kullandı:

“Doğru ayarlanmış makineler; çevre, üretici ve tüketici sağlığını doğrudan koruyan en önemli unsurlardan biridir. Kalibrasyon, yalnızca teknik bir işlem değil; sürdürülebilir tarımın temel gerekliliklerinden biridir.”

-Arı

Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı bünyesinde bayilik hizmetleri, uygulama denetimleri ve sahada kullanılan ekipmanlarla ilgili uygunluk süreçlerine değinen Osman Arı ise, kalibrasyon hatalarının pratik sonuçlarına vurgu yaptı.

“Hatalı kalibrasyon, zirai ilaç kalıntısı sorunlarının en önemli nedenlerinden biridir. Uygulayıcıların doğru teknikleri bilmesi hem ürün kalitesi hem insan sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirlik için zorunludur.” diyen Arı, ayrıca, makinelerin düzenli bakımının, nozül seçimlerinin ve basınç ayarlarının kalıntı riskini doğrudan belirlediğini ifade etti.

Çiftçiler, teknik personel ve zirai ilaç bayilerinin ilgi gösterdiği teorik eğitimin ardından, programın uygulamalı saha eğitimleri yarın Güzelyurt’ta Zafer Niyazi Çiftliği’nde, 28 Kasım’da ise Gazimağusa’da Seracılar Birliği Başkanı Veli Bayır’ın tarlasında yapılacak.