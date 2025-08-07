Sn. Ersin Tatar, sabah yürüyüşü yaptığınız Cumhuriyet Parkında, devam eden çalışmalar hakkında bilgi almışsınız. Acaba Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar yapımı tamamlanır mı?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, yabancı çalışanlarla ilgili yasa gücü kararname ile asgari ücrette %40’a kadar barınma ve iaşe indirimi yapılabileceği kararı STÖ’lerde tepkiye neden oldu. İlerleyen zamanlarda daha da başınız ağrıyacağa benziyor…

Sn. Fikri Ataoğlu, “Ada Kıbrıs” projesi kapsamında, 250 STG’ye Londra’dan Kıbrıs’a gidiş dönüş uçak biletleri kampanyası umarız turizmde beklenen patlamayı sağlar.

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak düzenlediğiniz Suriçi Panayırı’nın stant gelirini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlamanız çok yerinde bir karar…

Sn. Aral Moral, Halkın Partisi olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak seçmeninizi serbest bıraktınız. Acaba siz kimi destekleyeceksiniz…

Sn. Zeeb Choudhry, C. B Gençlik Gücü yönetimi olarak Acapulco Otel’de yaptığınız basın toplantısı hem spor basını adına hem kulüpler adına önemli bir açılım oldu. İnşallah bu ilk örneğin devamı gelir…