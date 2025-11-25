AB Bilgi merkezinden verilen bilgiye göre, yeni bir dil, kültür ve deneyim kazandırmayı amaçlayan eğitim, Lefkoşa Cervantes Enstitüsü eğitmenleri tarafından verilecek. Program üç gruptan oluşacak ve her grup için üç ders yapılacak.

29 Kasım, 6 Aralık ve 13 Aralık tarihlerinde verilecek eğitimlerin yaş grupları ve saatleri şöyle:

"Grup 1 (6-8 Yaş): 10.00 – 11.00, grup 2 (9-11 Yaş): 11.00 – 12.00, grup 3 (12-14 Yaş): 12.00 – 13.00"

AB Bilgi Merkezi'nde sınırlı kontenjanla, ücretsiz verilecek eğitimlere katılım için https://form.jotform.com/253211996300957 adresinden forum doldurulabilir.



