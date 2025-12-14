Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunuyor.

“Philenews” haber sitesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstandinos Letimbiotis, Al Nahyan’ın Güney Kıbrıs’a “tarihi bir ziyaret” gerçekleştirdiğini ve ilk defa bir BAE devlet başkanının Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini söyledi.

Letimbiotis, Al Nahyan’ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine resmi anlamda yeni bir dinamik kazandırdığını ve stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Al Nahyan, Güney Kıbrıs’taki ziyareti çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis önce baş başa, ardından da heyetlerin katılımıyla görüşecek.

Görüşmede ikili ilişkilerin, yatırımların, enerji konusunun, ekonomik iş birliğinin, Güney Kıbrıs’ın gelen ay devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın, AB-Arap Körfezi ilişkilerinin geliştirilmesi perspektifinin, bölgesel gelişmelerin ve Kıbrıs sorununun ele alınması; bununla birlikte stratejik ilişkinin uygulanmasına yönelik pratik bir yol haritası oluşturacak kritik alanlarda somut iş birliği girişimlerinin belirlenmesi bekleniyor.