AKEL’li Avrupa Milletvekili Yorgos Yeorgiu’nun geçen perşembe günü Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile görüştüğü bildirildi.

Haravgi’ye göre görüşmede Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını devralması ışığı altında mevcut gelişmeler ve AB’nin karşı karşıya bulunduğu zorluklar ele alındı. Kıbrıs sorununun da gündeme geldiği görüşmede Yeorgiu, “AB’nin adil ve sürdürülebilir iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü için Kıbrıs müzakerelerinin uluslararası hukuk ve BM kararları zemininde yeniden başlaması çabalarına destek vermesi gerektiğini” söyledi.