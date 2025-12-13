Alithia görüşmeyi “İlerlemeyle İlgili Ortak Beklenti… Annita Dimitriu: ‘AB’nin Süreçte Özel ve Güçlendirilmiş Rolü Olmalı” başlığıyla duyurdu. haberde, Dimitriu ve Hahn’ın, dünkü görüşmelerinde, Kıbrıs sorununda adil ve kesin bir çözüme yönelik müzakereleri gündeme getirecek gerçek bir ilerlemeye yönelik beklentilerini teyit ettiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “müzakerelerin yeniden başlaması dinamiğini oluşturmak zorunda olduklarını” belirterek “bugün Sayın Johannes Hahn ile Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili özlü ve verimli bir görüşme yaptık. Adil ve kesin bir çözüme yönelik müzakereleri gündeme getirecek gerçek bir ilerlemeye yönelik ortak beklentimizi teyit ettik.” dedi.

Dimitriu “AB’nin süreçte, çabaların dinamiğini koruyacak teşvikler ile yaratıcılık, öteki tarafın uluslararası hukuka ve Kıbrıs’ın katılım protokolüne aykırı taleplerinde ise katılık göstererek özel ve güçlendirilmiş bir role sahip olması gerekir.” dedi.