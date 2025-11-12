AKSA Birinci Lig’de 8. Hafta geride kalırken, liderlik yine el değiştirdi.

İlk 6 haftayı liderlik koltuğunda kapatan ancak 7. Haftada koltuğunu Baf Ülkü Yurdu’na kaptıran Atoll Kozanköy, Baf Ülkü Yurdu’nun puansız kapattığı haftada yeniden liderlik koltuğuna yükseldi.

Haftaya lider giren Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Maraş karşısında 5-2’lik skorla beklenmedik bir yenilgi yaşadı. Bu skor ayrıca Güzelyurt ekibinin bu sezon ilk yenilgisi oldu. Konuk ettiği Düzkaya’yı 2-1 mağlup eden Atoll Kozanköy bir hafta aradan sonra yeniden liderliğe yükseldi.

Ligin yeni ekiplerinden olan ancak hedefini Süper Lig olarak belirleyen Aslanköy, konuk olduğu Serveroğlu Geçitkale’yi 3-1 yenerek ikinci sıraya yükselirken ligin tek yenilgisiz takımı olarak haftayı kapattı.

DND Larnaka Gençler Birliği, Kaplıca Karadeniz 61 deplasmanından 4-2’lik skorla galip ayrılarak üst sıraları takibini sürdürdü.

A Takım futbolcularının yönetimle ters düşmesi sonucunda A2 takımla mücadele eden Türk Ocağı’na 2-1 yenilen Binatlı’da teknik adam değişimi yaşandı. Niyazi Özekmekçi görevinden ayrılırken takımın başına Devrim İzge getirildi.

Konuk olduğu Hamitköy’ü 4-1’lik skorla yenen Göçmenköy sezonun ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı.

Mustafa Hacıali Yılmazköy konuk ettiği Değirmenlik karşısında 1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Ligde oynanan sekiz maçın üçünü ev sahibi takımlar, dört maçı ise konuk takımlar kazanırken, haftanın tek golsüz beraberlikle tamamlanan maçı Yalova ile Lapta arasında oynandı.

Bu hafta geride kalan 7 haftaya göre gollü bir hafta olurken kale ağları 31 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşıldı.

Gol krallığı

8 Gol: İlyas Yılmaz (A. Kozanköy)

7 Gol: Berkant İstanbul (Maraş), Mustafa Sevim (Hamitköy), Hakan Doğan (BÜY)

5 Gol: Sadık Balarabe (Aslanköy), Bülent Tur (DND L. G. Birliği)

Aksa 1. Lig 8. Hafta sonuçları:

Türk Ocağı – Binatlı: 2-1

A. Kozanköy – Düzkaya: 2-1

K. Karadeniz 61 – DND L. G. Birliği: 2-4

Yalova – Lapta: 0-0

Hamitköy – Göçmenköy: 1-4

Baf Ülkü Yurdu – Maraş: 2-5

S. Geçitkale – Aslanköy: 1-3

M. H. Yılmazköy – Değirmenlik: 2-1

AKSA 1.Lig Puan Tablosu