Girne açıklarında Pazar günü öğle saatlerinde meydana gelen gemi faciasının ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, resmi makamlar şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin ise halen arandığını açıkladı.

Ancak gemide bulunan kazazedelerden Seydi Alay, Girne Limanı önünde yaptığı açıklamada, facianın meydana geldiği sırada iki kişinin cansız bedenini denizden çıkardığını öne sürdü. Kazazede, söz konusu kişilerin fotoğraflarının, hayatını kaybettiği açıklanan 8 kişi arasında yer almadığını belirtti.

Bu açıklamanın ardından Girne Limanı’na polis ekipleri geldi. Bahse konu şahıs, ifadesinin alınması ve olayın soruşturulması amacıyla polis tarafından götürüldü.

Kazazedenin iddiaları üzerine, gemideki can kaybına ilişkin resmi rakamlarla ilgili olası uyuşmazlığın araştırıldığı öğrenildi.