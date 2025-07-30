KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Nijeryalı Tini Alex Adeloa ile Oyinkonsola Chrıtıana Adftola dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlıların 28 Temmuz 2025 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa'da, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçu ile alakalı olarak bir ikametgahta polis ekibi tarafından mahkeme emri gereği gerçekleştirilen arama esnasında tespit edildiklerini belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Tini Alex Adeloa'nın 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren toplam 607 gündür, Oyinkonsola Chrıtıana Adftola'nın ise 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 972 gündür KKTC'de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlılarla ilgili Muhaceret Dairesinden araştırma yapacaklarını, ihraç işlemleri başlatacaklarını ifade ederek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.