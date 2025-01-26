Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, Buse Bağrıkara, Yalçın Kabacıklı

Hamitköy: Raif, Hasan Tulum, Emre, Altan, Mehmetali, Salih Sakallı, Sinan, Adem, David, Uğur, Berkay.

Yalova: Övgü, Erkan, Cenkay, Behiç, Hasip, Civan, Kemal, Yiğit Can, Yasin, Doğukan Kurt, Hakan.

Goller: 73’ Mehmet Yapıcıel (Hamitköy), 37’ Yiğit Can Ayaz (Yalova)

Aksa 1. Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım, ligin 2. devresinin ilk maçında Lefkoşa'da karşı karşıya geldi.

Hamitköy ile Yalova'nın kozlarını paylaştığı kritik mücadelede Yalova, 37’de Yiğit Can’ın golü ile ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarı ataklarını sıklaştıran Hamitköy, 73'te Mehmet Yapıcıel'in kafa golü ile maça denge getirdi.

Mücadelede başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 eşitlik ile tamamlandı. Bu sonuçla beraber Hamitköy puanını 26, Yalova ise 25’e yükseltti.